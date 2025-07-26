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Общество ,  
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В Тамбове из-за наезда машины погибла женщина, еще трое пострадали

В Тамбове из-за наезда автомобиля на пешеходный переход погибла женщина, сообщили в управлении МВД по Тамбовской области.

«В результате ДТП женщина 1980 г.р. скончалась», — говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, еще трое человек пострадали.

В Тамбове водитель сбил людей на пешеходном переходе
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ДТП произошло на выезде из Тамбова в сторону села Лысые горы. Водитель «Лады Калины» на полной скорости въехал в людей, идущих по пешеходному переходу. Среди пострадавших есть 11-летний ребенок.

Ранее, днем 24 июля, на дороге «Тамбов — Северный обход Тамбова», 57-летний водитель автобуса сбил пешехода. По информации областной Госавтоинспекции, водитель не уступил дорогу и наехал на 12-летнюю девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Теги
Александра Озерова
зебра пешеходный переход наезд погибшие ДТП Тамбов МВД
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