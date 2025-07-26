В Тамбове водитель сбил людей на пешеходном переходе
В Тамбове водитель на полной скорости въехал в пешеходов, в момент происшествия жертвы переходили дорогу по «зебре», сообщает прокуратура.
«В медицинские учреждения доставлены пострадавшие, в том числе 11-летний ребенок», — сказано в сообщении.
Водитель управлял автомобилем «Лада Калина».
На кадрах, опубликованных RT, видно, как пешеходы, дождавшись зеленого сигнала светофора, начали переходить дорогу, когда в них влетела легковая машина. Очевидец на одном из видео сказал о трех жертвах аварии.
Ранее, днем 24 июля, на дороге «Тамбов — Северный обход Тамбова», 57-летний водитель автобуса сбил пешехода.
По информации областной Госавтоинспекции, водитель не уступил дорогу и наехал на 12-летнюю девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка доставили в больницу.
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