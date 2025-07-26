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Политика ,  
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Медведчук заявил о дефолте на Украине

Украина не может оплачивать свои долги, в стране произошел дефолт, заявил ТАСС бывший глава запрещенной «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Он напомнил, что в начале июня S&P Global Ratings понизило рейтинг ценных бумаг, привязанных к ВВП Украины, с CC (высокая вероятность невыполнения эмитентом своих долговых обязательств) до D (дефолт). В то же время агентство подтвердило рейтинг Украины в иностранной валюте (FC) на уровне SD/SD (выборочный дефолт) и суверенный кредитный рейтинг в национальной валюте (LC) на уровне CCC+/C (существенный риск невыполнения эмитентом своих долговых обязательств).

По мнению Медведчука, после решения S&P «на Западе не осталось ни одного эксперта в области экономики и инвестиций, которые бы отрицали реальный дефолт на Украине». Он отметил, что госдолг Украины достиг $180 млрд, в то время как в 2019-м, в начале президентского срока Владимира Зеленского, составлял $81,9 млрд.

The Economist писал, что дефолт может наступить в начале августа, так как в этом месяце истекает договор с кредиторами Украины по мораторию на выплаты им (мораторий действует с 2022-го). Киев в июне пытался договориться с кредиторами о реструктуризации,  предложив частным компаниям — держателям 20% еврооблигаций провести реструктуризацию долга (его общий размер — $20 млрд) путем понижения стоимости на 60%. Кредиторы предложение отклонили.

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Персоны
Виктор Медведчук Украина дефолт
Виктор Медведчук фото
Виктор Медведчук
политик, бывший глава администрации президента Украины, экс-глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Украина), бывший депутат
7 августа 1954 года
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