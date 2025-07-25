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Политика ,  
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Посольство предостерегло россиян от схем легких денег с нелегалами в ЕС

Фото: Alexander Koerner / Getty Images
Фото: Alexander Koerner / Getty Images

Перевозка нелегальных мигрантов считается в Греции особо тяжким преступлением с длительными сроками заключения. Посольство России призывает соотечественников не вовлекаться в используемые представителями криминального мира «преступные схемы доставки нелегалов, уклоняться от предложений легких и быстрых денег». Об этом дипмиссия сообщила РБК.

Российское посольство в Греции продолжает внимательно отслеживать ситуацию с гражданином России Владимиром Котельниковым после приговора за перевозку граждан третьих стран. Дипмиссия связалось с учреждением, где россиянин отбывает наказание, и направило запросы в профильные министерства Греции.

Посольство прислало семье Котельникова список рекомендованных юристов на территории Греции. По информации супруги осужденного, был подобран адвокат, который собирается подавать очередную апелляцию. В подавляющем большинстве случаев они отклоняются, уточнило посольство, ссылаясь на нормы законодательства ЕС в сфере борьбы с нелегальной миграцией.

В июне 2024 года в районе греческого острова Родос задержали судно, перевозившее нелегальных мигрантов. Среди членов экипажа был Котельников, постоянно проживающий в Турции. В январе его приговорили к лишению свободы сроком на 118 лет и штрафу в размере €600,5 тыс. за «незаконный въезд на территорию Греции, перевозку большого количества граждан третьих стран, не имеющих права на въезд в республику».

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Теги
Полина Минаева, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Евросоюз Греция посольство Россия нелегальные мигранты
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