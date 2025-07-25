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Общество ,  
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В данных о кислоте в дожде увидели «тревожный прогноз» на десятилетия

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Накопление трифторуксусной кислоты в дожде создает тревожный прогноз на многие десятилетия, сообщил РБК доктор химических наук, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой биоорганической химии биологического факультета МГУ, заведующий лабораторией ИБХ РАН Константин Мирошников.

Так он прокомментировал статью в журнале Nature, в которой говорилось, что в падающих с неба осадках стала увеличиваться концентрация трифторуксусной кислоты (TFA). Ученые пришли к выводу: концентрация этой кислоты выросла в 5–10 раз в листьях и иголках деревьев в Германии.

Содержание в осадках кислоты связано с тем, что «это вещество биологически инертно и разлагается очень долго», пояснил Мирошников. Кроме этого, трифторуксусную кислоту активно используют в химической и фармацевтической промышленности, поэтому «какое-то количество попадает в природу». Однако Мирошников успокоил, что «концентрации даже при «увеличении в 5–10 раз» совершенно ничтожные» и «не представляют опасности для человека».

«По сравнению с другими фторированными соединениями биологическая опасность ее очень мала. Максимум — тревожный прогноз на многие десятилетия», — объяснил химик.

Nature узнал о выросшем уровне трифторуксусной кислоты в дожде
Общество
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

Как пишет Nature, рост зафиксировали в листьях и иголках деревьев в Германии, в кернах канадского арктического льда и в грунтовых водах Дании. Помимо этого, ученые обнаружили это вещество в воде в озерах и реках, питьевой воде, продуктах, зерне, органах домашних животных и даже в крови и моче человека.

Однако пока точно неизвестно, насколько опасна эта кислота. Специалисты Программы ООН по окружающей среде считают, что вещество представляет «минимальный риск», по крайней мере до 2100 года. При этом государства-члены в 2024 году попросили пересмотреть эту оценку.

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Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Полина Харчевникова
кислота Дождь осадки химикаты
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Nature узнал о выросшем уровне трифторуксусной кислоты в дожде
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