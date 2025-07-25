Nature узнал о выросшем уровне трифторуксусной кислоты в дожде
В падающих с неба осадках стала увеличиваться концентрация трифторуксусной кислоты (TFA), пишет журнал Nature.
Ученые пришли к выводу: концентрация этой кислоты выросла в пять-десять раз в листьях и иголках деревьев в Германии. Также рост зафиксировали в кернах канадского арктического льда и в грунтовых водах Дании.
Они указали, что это «антропогенное вещество», которое ученые находят в воде в озерах и реках, воде в бутылках, продуктах, зерне, органах домашних животных. Также его нашли в крови и моче человека.
В настоящее время академические споры о том, насколько опасно это вещество, продолжаются. Так, специалисты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) считают, что вещество представляет «минимальный риск» — по крайней мере, до 2100 года. При этом государства-члены в прошлом году попросили пересмотреть эту оценку.
В статье отмечается, что TFA — компонент из группы «вечных химикатов». Он попадает в окружающую среду через промышленное производство, утечки холодильных агентов и при распаде веществ, используемых в академических исследованиях.
Исследователи подчеркивают, что вещество накапливается в природе отчасти потому, что «естественные процессы» не могут разорвать прочные углерод-фтористые связи в молекулах TFA.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ