«Спартак» и «Динамо» совершили обмен в КХЛ

В обмен на вратаря Дмитрия Куликова новичком системы «красно-белых» стал нападающий Никита Буруянов

Фото: ХК «Спартак»

Московский «Спартак» совершил обмен со столичным «Динамо». Об этом сообщается на сайте «красно-белых».

В результате сделки состав «бело-голубых» пополнил 24-летний голкипер Дмитрий Куликов, в обратном направлении отправился 22-летний форвард Никита Буруянов.

В минувшем сезоне Буруянов провел 46 матчей в КХЛ, набрав 10 (6+4) очков, а также 28 игр в ВХЛ за «Динамо» из Санкт-Петербурга при 13 (7+6) баллах. Всего на счету игрока — 84 матча в КХЛ за «Динамо» и «Нефтехимик» при 18 (12+6) очках.

На счету Куликова девять игр в КХЛ в карьере, 81 игра за молодежную команду «красно-белых», а также 176 матчей в фарм-клубе ВХЛ.

В прошлом сезоне «Фонбет» — КХЛ «Спартак» занял третье место в Западной конференции, а в плей-офф проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в 1/4 финала. «Динамо» заняло второе место в Западной конференции, а в плей-офф дошло до полуфинала.