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Политика ,  
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Трамп заявил, что слова Макрона про Палестину «не имеют значения». Видео

Трамп заявил, что признание Францией Палестины ничего не изменит

Трамп заявил, что слова Макрона про Палестину «не имеют значения». Видео
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Президент США Дональд Трамп заявил, что слова французского лидера Эмманюэля Макрона о признании Палестины ничего не изменят.

«Он неплохой парень, но это заявление не имеет значения», — заявил республиканец журналистам.

24 июля Макрон заявил, что Франция признает Палестину как государство на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. AP отметил, что после этого шага Франция станет самой крупной и влиятельной европейской страной, признавшей это ближневосточное государство.

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Алина Нафикова
Дональд Трамп Эмманюэль Макрон Палестина
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