Адвокат сообщил о решении обжаловать приговор генералу Попову
Адвокат Сергей Буйновский заявил, что защита бывшего генерала Ивана Попова намерена обжаловать приговор в кассационной инстанции, передает корреспондент РБК.
«Это только промежуточное решение, <...> есть кассация, есть Верховный суд. Я надеюсь, что нас услышат и невиновный человек в любом случае будет признан невиновным», — сказал он.
Тамбовский гарнизонный военный суд признал Попова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК) и приговорил к пяти годам колонии и штрафу 800 тыс. руб. Попова также лишили звания генерал-майора запаса. 2-й Западный окружной военный суд оставил приговор без изменений.
Слушания по делу в первой инстанции проходили с осени 2024 года. Во время прения сторон прокуратура настаивала на шести годах заключения, а защита — на полном оправдании.
По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью более 105 млн руб. для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.
Дело также затронуло предпринимателя Сергея Моисеева, которого судья приговорил к четырем годам колонии и штрафу 400 тыс. руб.
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