МВД Германии подтвердило остановку выдачи гуманитарных виз

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Министерство внутренних дел Германии подтвердило, гуманитарные визы, в том числе гражданам России и Белоруссии, выдавать больше не будут, сообщает Euroactive.

По словам представителя ведомства, правящая коалиция решила сократить специальные программы приема иностранцев, одна из которых относится к заявкам «по гуманитарным причинам» в соответствии с параграфом 22.2 Закона о пребывании (Aufenthaltsgesetz).

Власти ФРГ обсуждают, какие программы и как именно нужно сократить, поэтому выдача гуманитарных виз приостановлена, пояснили в МВД. При этом уже выданные визы продолжат действовать.

С мая 2022 года гуманитарные визы в ФРГ получили около 2600 россиян. уточнило ведомство.

Ранее правозащитные организации рассказали DW, что с конца мая 2025 года МВД Германии не продлило внутреннее распоряжение, которое регулировало рассмотрение заявок на гуманитарные визы. Россияне оставили сотни новых заявок, но процесс их рассмотрения практически остановился, отметили правозащитники.