МВД Германии подтвердило остановку выдачи гуманитарных виз
Министерство внутренних дел Германии подтвердило, гуманитарные визы, в том числе гражданам России и Белоруссии, выдавать больше не будут, сообщает Euroactive.
По словам представителя ведомства, правящая коалиция решила сократить специальные программы приема иностранцев, одна из которых относится к заявкам «по гуманитарным причинам» в соответствии с параграфом 22.2 Закона о пребывании (Aufenthaltsgesetz).
Власти ФРГ обсуждают, какие программы и как именно нужно сократить, поэтому выдача гуманитарных виз приостановлена, пояснили в МВД. При этом уже выданные визы продолжат действовать.
С мая 2022 года гуманитарные визы в ФРГ получили около 2600 россиян. уточнило ведомство.
Ранее правозащитные организации рассказали DW, что с конца мая 2025 года МВД Германии не продлило внутреннее распоряжение, которое регулировало рассмотрение заявок на гуманитарные визы. Россияне оставили сотни новых заявок, но процесс их рассмотрения практически остановился, отметили правозащитники.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ