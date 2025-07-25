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Политика ,  
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МВД Германии подтвердило остановку выдачи гуманитарных виз

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Министерство внутренних дел Германии подтвердило, гуманитарные визы, в том числе гражданам России и Белоруссии, выдавать больше не будут, сообщает Euroactive.

По словам представителя ведомства, правящая коалиция решила сократить специальные программы приема иностранцев, одна из которых относится к заявкам «по гуманитарным причинам» в соответствии с параграфом 22.2 Закона о пребывании (Aufenthaltsgesetz).

Власти ФРГ обсуждают, какие программы и как именно нужно сократить, поэтому выдача гуманитарных виз приостановлена, пояснили в МВД. При этом уже выданные визы продолжат действовать.

С мая 2022 года гуманитарные визы в ФРГ получили около 2600 россиян. уточнило ведомство.

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Ранее правозащитные организации рассказали DW, что с конца мая 2025 года МВД Германии не продлило внутреннее распоряжение, которое регулировало рассмотрение заявок на гуманитарные визы. Россияне оставили сотни новых заявок, но процесс их рассмотрения практически остановился, отметили правозащитники.

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Полина Минаева
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