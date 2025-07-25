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Политика ,  
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Премьер Литвы после ультиматума президента ушел в отпуск к пчелам

Литовскому премьеру накануне дали две недели на принятие решения — уволиться или объясниться из-за коррупционного скандала. Он пока предпочел уйти в отпуск
Гинтаутас Палуцкас
Гинтаутас Палуцкас (Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA / Global Look Press)

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас на фоне скандала ушел в двухнедельный отпуск, чтобы «позаботиться о пчелах», передает Delfi.

«Прежде всего, если говорить об отпуске, то он давно запланирован. У меня есть кое-какие домашние дела, нужно позаботиться о пчелах и меде. Это простые потребности», — заявил он.

Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил премьера в получении в национальном банке льготного кредита компанией его родственников. Науседа дал Палуцкасу две недели на то, чтобы тот либо ответил на все вопросы, «связанные с его бизнес-сделками», либо рассмотрел дальнейшие возможности исполнения им обязанностей главы правительства, отмечает издание.

Президент Литвы дал премьеру две недели, чтобы объясниться или уволиться
Политика
Гинтаутас Палуцкас

Решение было принято на фоне расследований против компании Dankora, основанной в прошлом году племянницей Палуцкаса Виргинией Палуцкене. Предприятие получило европейскую поддержку — льготный кредит в размере €200 тыс. от национального банка развития ILTE, а затем стало покупать товары у принадлежащей Палуцкасу компании Garnis.

Премьер заявил, что появление подобного компромата против него — это «крупная атака со стороны политических оппонентов». Тем не менее он не дал прямого ответа на вопрос, собирается ли увольняться. Палуцкас также отметил, что не получал от президента Науседы призывов уйти в отставку. Палуцкас подчеркнул, что будет готов ответить на все вопросы в установленный президентом срок.

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Теги
Алина Черкашина
Литва отпуск Гитанас Науседа
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