Президент Литвы дал премьеру две недели, чтобы объясниться или уволиться

Литовскому премьеру дали две недели на принятие решения о своей политической карьере. Меры приняты в связи с расследованием против компаний, связанных с семьей Палуцкаса

Гинтаутас Палуцкас (Фото: Владимир Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Литвы Гитанас Науседа дал премьер-министру Гинтаутасу Палуцкасу две недели, чтобы тот принял решение о будущем на своем посту, заявил советник лидера Фредерикас Янсонас, пишет LRT.

«Президент попросил премьер-министра либо в течение ближайших двух недель дать обоснованный ответ на вопросы, поднятые общественностью, либо принципиально рассмотреть дальнейшие варианты исполнения им обязанностей премьер-министра», — сказал он.

Решение было принято на фоне расследований против компании Dankora, основанной в прошлом году племянницей Палуцкаса Виргинией Палуцкене. Предприятие получило европейскую поддержку — льготный кредит в размере €200 тыс. от национального банка развития ILTE, — а затем стало покупать товары у принадлежащей Палуцкасу компании Garnis.

Служба расследования финансовых преступлений проводит досудебное расследование обстоятельств использования кредита ILTE, ситуацию также оценивает Центральная комиссия по служебной этике. Сам премьер неоднократно отрицал какие-либо правонарушения и сейчас, по его словам, не участвует в деятельности компаний.

Политика обязали предоставить общественности информацию обо всех обстоятельствах ситуации.

Всего было несколько расследований, которые касались в том числе недвижимости Палуцкаса. Одно из них выявило, что в 2012 году кипрская компания продала премьеру квартиру в центре столицы по заниженной цене на земельном участке, который политик сам оформил, работая директором администрации Вильнюсского самоуправления.

Палуцкас заявил, что появление подобного компромата против него — это «крупная атака со стороны политических оппонентов». Тем не менее он не дал прямого ответа на вопрос, собирается ли увольняться.

«Любое решение, которое я принимаю лично, имеет последствия для коалиции, правительства и партии. Поэтому сегодня я могу сказать, что отношусь ко всем вариантам очень серьезно, но доверие партии и доверие партнеров по коалиции для меня очень важно», — отметил Палуцкас.