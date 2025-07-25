The Telegraph сообщил, что Украина получила от Германии комплекс Patriot
В конце прошлой недели Украина получила от Германия один зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и дополнительные ракеты ПВО, сообщает The Telegraph без указания источника.
В середине июля президент США Дональд Трамп анонсировал новую схему поставок Украине, в частности систем Patriot, через европейские страны. Затем Вашингтон обещал отправить им новые комплексы на замену. Тогда речь шла об отправке 17 систем Patriot.
После этого министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что Украина нуждается в пяти комплексах Patriot, а ФРГ предложила профинансировать поставку двух из них при условии, что США смогут быстро предоставить замену.
21 июля немецкий канцлер Фридрих Мерц рассказал, что Германия еще ведет переговоры с США по поводу деталей сделки. Ранее Der Spiegel со ссылкой на правительственные круги сообщила, что первая система Patriot от Германии будет доступна не раньше чем через восемь месяцев, поскольку только тогда Берлин сможет получить на замену от Вашингтона батарею.
Москва осуждает любую помощь Киеву и считает, что это лишь затягивает конфликт.
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