Песков ответил на вопрос о заключившем контракт с Минобороны американце

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Гражданин США Дерек Хаффман мог исключительно добровольно уйти служить в зону военной операции на Украине, как на то имеет право любой другой американец. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее RT и «РИА Новости» сообщили, что в Россию переехала семья коренных американцев Хаффманов — муж с женой и тремя дочерьми. Впоследствии Дерек Хаффман подписал контракт с Минобороны и ушел на фронт, по профессии он сварщик.

«Я первый раз слышу о таком гражданине США. Если он переехал в Россию, он мог, конечно, подписать контракт. Мог подписать только добровольно. Сделал он это или нет, мы не располагаем такой информацией», — прокомментировал ситуацию Песков.

Он также посоветовал обратиться с запросом в Минобороны.

Хаффманы переехали в Россию весной и поселились в частном современном доме, по соседству с другими соотечественниками, передавало агентство. Как рассказал Дерек Хаффман, окончательное решение покинуть США он принял, так как не хотел, чтобы его дети соприкасались с культурой ЛГБТ («международное движение» признано экстремистским и запрещено в России).