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Военная операция на Украине ,  
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Рада в шестнадцатый раз продлила военное положение и мобилизацию

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Верховная рада в очередной раз продлила военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней, сообщил народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк.

«Рада 16-й раз одобрила продление военного положения и всеобщей мобилизации», — написал он в своем телеграм-канале.

За продление военного положения проголосовали 320 депутатов, против проголосовал только депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Еще 16 депутатов не голосовали.

За продление мобилизации проголосовали 304 депутата, против снова выступил Гончаренко, воздержался — депутат от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Не голосовали 23 депутата.

Оба продления вступят в силу 7 августа.

Зеленский вновь предложил продлить военное положение и мобилизацию
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Фото:Paula Bronstein / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект в Раду накануне.

С начала вооруженного конфликта Москвы и Киева Верховная рада регулярно продлевает военное положение и мобилизацию примерно каждые 90 дней. Последний раз их продлили до 6 августа в середине апреля.

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Полина Харчевникова
Верховная рада Украины военное положение голосование
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