Суд арестовал экс-главу «Черноморнефтегаза» по делу о мошенничестве

Экс-главу «Черноморнефтегаза» поместили в СИЗО по делу о мошенничестве

Сергей Бейм (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Басманный суд Москвы поместил в СИЗО на 2 месяца экс-главу «Черноморнефтегаза» Сергея Бейма, которого, как сообщил накануне РБК, силовики задержали про делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.

Об избрании меры пресечения задержанному сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Там отметили, что на аресте предпринимателя настаивало следствие. Защита просила суд избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

По словам одного из собеседников РБК, в рамках дела о мошенничестве также задержана Мария Пяткова. Это руководитель крымской компании «Аврора», связанной с сетью крымских заправок «ТЭС», владельцем которой является Сергей Бейм.

Компанию «ТЭС» основал Геннадий Бейм, отец Сергея. В холдинг помимо топливно-энергетической инфраструктуры также входят отель, дистрибуция смазочных материалов и автошин и сеть кафе быстрого обслуживания. За 2024 год выручка компании составила 18 млрд руб., чистая прибыль — 130 млн руб.

В 2006–2010 годах Бейм-младший был депутатом Крымского парламента. В 2014–2015 годах он руководил «Черноморнефтегазом».

В июле 2021 года Сергей Бейм стал участником ДТП на автодороге Симферополь-Евпатория, в результате которого погибла женщина.