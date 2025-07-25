Семья военного потребовала ₽12 млн после ₽16 млн «гробовых»

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Новоильинский суд Новокузнецка рассмотрел иск родственников погибшего на Украине участника военной операции Ильи Киселева с требованием к Минобороны и Минфину выплатить им 12 млн руб. в качестве компенсации морального ущерба, передает NGS42.RU со ссылкой на материалы дела. По данным издания, в суд обратились супруга, отец, мать и родной брат военнослужащего — каждый просил по 3 млн руб. из заявленной суммы.

В суде они рассказали, как стресс из-за гибели мужчины сказался на их здоровье. Так, мать погибшего вынуждена была обратиться за психологической помощью, отец заболел депрессией, у вдовы появились проблемы с речью и хроническая головная боль с тиками на лице.

Кроме того, по словам матери погибшего, она планировала за счет компенсации установить памятник на могиле сына и оплатить лечение его брата, который вернулся из зоны военных действий с ранением.

Истцы также сообщили суду, что перед гибелью военнослужащий был ранен, но вместо отправки домой на реабилитацию он получил очередное боевое задание, которое оказалось последним.

Суд рассматривал это дело два с половиной месяца и в итоге отказал в удовлетворении иска. Он указал на то, что семья погибшего уже получила от государства положенные базовые выплаты за смерть военного на общую сумму около 16,2 млн руб.

Истцы могли бы рассчитывать на дополнительную компенсацию лишь в случае неопровержимых доказательств вины ответчиков в гибели их родственника, однако такие материалы в суд не поступали, пишет портал со ссылкой на разъяснение судьи.

Семья не стала обжаловать решение суда.

РБК направил запрос в Новоильинский районный суд Новокузнецка, в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны, обратился за комментарием к супруге Инне Малиной.