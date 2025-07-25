Волковский театр назвал дату прощания с актером Смирновым
Церемония прощания с заслуженным артистом России Валерием Смирновым пройдет в субботу, 26 июля, сообщает пресс-служба Волковского театра на странице во «ВКонтакте».
«Прощание <...> состоится 26 июля 2025 года в 11:00 в Ритуальном зале по адресу: г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7, к. 12 (за областной больницей)», — говорится в сообщении.
Валерий Смирнов умер 23 июля в возрасте 80 лет. Он окончил Ярославское театральное училище в 1966 году и сразу начал играть в Волковском театре в Ярославле.
Дальше актер служил в Великолукском драматическом театре с 1967 по 1971 год, а затем на протяжении 16 лет, с 1971 по 1987 год, — в Гомельском драматическом театре. После этого Смирнов вернулся в Первый русский театр и прослужил там до своей смерти.
Среди его известных ролей, в частности, образ врача в сериале «Мосгаз», а также роль генерал-майора в сериале «Кодекс чести» и ректора в фильме «Цена жизни». В 2004 году Смирнов был удостоен звания заслуженного артиста России.
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