Умер актер Валерий Смирнов, сыгравший врача в сериале «Мосгаз»
Умер заслуженный артист России Валерий Смирнов, сообщили в Театре им. Федора Волкова, в котором играл актер.
Он ушел из жизни 23 июля в возрасте 80 лет. В театре не уточнили причину и подробности смерти. «Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валерия Павловича», — говорится в некрологе.
В театре добавили, что о месте и дате церемонии прощания объявят позднее.
Валерий Смирнов родился 25 января 1945 года. Он окончил Ярославское театральное училище в 1966 году и сразу начал играть в Волковском театре в Ярославле.
С 1967 по 1971 год Смирнов работал в Великолукском драматическом театре и еще 16 лет, с 1971 по 1987 год, — в Гомельском драматическом театре. После этого он вернулся в Первый русский театр и прослужил там до своей смерти.
Также он известен благодаря своим ролям в фильмах и сериалах. Он сыграл врача в сериале «Мосгаз», генерал-майора в сериале «Кодекс чести», а также ректора в фильме «Цена жизни» и многие другие роли.
В 2004 году Смирнову присвоили звание заслуженного артиста России.
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