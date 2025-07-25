Появились первые кадры после взрыва в доме в Саратове

Первые кадры после взрыва в доме в Саратове

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Очевидцы опубликовали кадры, снятые сразу после взрыва в доме в Саратове. На них видно, как над местом взрыва поднимается облако пыли.

После взрыва рухнула часть секции дома с первого по десятый этаж. Также рухнула часть дома с седьмого по десятый этаж.

Во время взрыва погибли три человека.