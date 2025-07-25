Корабли ВМФ отработали поражение морских целей ракетами в Японском море

В ходе учений корабли Тихоокеанского флота нанесли ракетный удар по морским целям в Японском море, сообщила пресс-служба Минобороны России.

С 23 по 27 июля проводятся оперативные учения Военно-морского флота «Июльский шторм». Они проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей. К учениям привлечены свыше 1 тыс. единиц военной и специальной техники, более 15 тыс. военнослужащих.

На учениях проверят готовность флотов и флотилии к сложным боевым задачам, использованию дальнобойного высокоточного оружия, беспилотников и современной техники.

Ранее, 4 июня, Россия направила Японии ноту протеста за учебные стрельбы 23 мая у острова Хоккайдо без предупреждения. Патрульный катер «Кавагири» сделал 66 выстрелов из 13-мм пулемета в 18 км от мыса Сирэтоко, но, заметив отсутствие навигационного предупреждения для судов, учения остановили.

МИД России назвал эти действия у границы нарушением международного права и отметил, что они создавали риски для судов и россиян.