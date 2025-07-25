Таиланд согласился на посредничество Малайзии в урегулировании конфликта

Люди в убежище (Фото: Athit Perawongmetha / Reuters)

Таиланд приветствовал предложение премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима выступить посредником в прекращении огня в конфликте с Камбоджей, заявил и.о. премьера Таиланда Пхумтам Вечаячай, передает Thai News Agency.

Но, по его словам, для прекращения огня необходима ясность со стороны Камбоджи. При этом, как сообщил МИД Таиланда, Бангкок отвергает посреднические усилия третьих стран по прекращению конфликта, пишет Reuters.

На фоне обострения отношений Королевская армия Таиланда сообщила об эвакуации более 100 тыс. человек из зоны конфликта на границе с Камбоджей, передает Bernama.

Накануне на границе Таиланда и Камбоджи произошли боевые столкновения с применением авиации и артиллерии. Стороны обвиняют друг друга в обострении ситуации. На следующий день обстрелы продолжились, есть погибшие и пострадавшие.

По информации дипломатических источников AFP, в связи с эскалацией между Таиландом и Камбоджей Совет Безопасности ООН соберется на заседание. Оно начнется в 15:00 (22:00 мск) и пройдет в закрытом режиме.

Источником напряженности на границе Таиланда и Камбоджи остается продолжающийся более ста лет спор за территории храмовых комплексов Преах Вихеар и Та Моан Тхом. В 1962 году Международный суд ООН решил, что Преах Вихеар принадлежит Камбодже, однако это не привело к завершению споров. Боевые столкновения в прилегающих к границе районах происходили и в 2008–2011 годах.