Контрабанду самоцветов на ₽1,6 млн пресекли в Домодедово. Фото
Попытку ввоза 76 драгоценных и полудрагоценных камней из Бахрейна на сумму 1,6 млн руб. пресекли сотрудники таможни аэропорта Домодедово, сообщает ФТС России.
Минералы, среди которых были изумруды, циркон, кальцит и корунд, обнаружили в zip-пакетах чемодана и куртке пассажира, следовавшего через зеленый коридор.
По словам мужчины, самоцветы приобретены для изготовления украшений, а скрытный способ транспортировки был выбран из опасения повредить камни. По факту незаконного перемещения стратегически важных ресурсов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК России, предусматривающей до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн руб.
В марте таможенники в аэропорту Домодедово выявили попытку незаконного ввоза 79 драгоценных камней общей стоимостью свыше 1,2 млн руб. Гражданка России, прибывшая рейсом из Индии, пыталась провезти их, спрятав четыре минерала в ручной клади и 75 зеленых камней в нижнем белье.
По данным ведомства, при досмотре были обнаружены разноцветные минералы, упакованные в пакеты. Женщина пояснила, что приобрела их для изготовления украшений, а скрыла из опасений повреждения при транспортировке.
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