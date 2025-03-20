Таможенники нашли в нижнем белье и ручной клади россиянки 79 самоцветов

Фото: ФТС России

Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово обнаружили в нижнем белье и ручной клади прилетевшей из Индии россиянки 79 самоцветов стоимостью более 1,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

В ведомстве отметили, что туристка шла через зеленый коридор, при таможенном контроле в ее сумке были обнаружены четыре разноцветных минерала в пакетах, а при личном досмотре — еще 75 зеленых камней.

Женщина объяснила, что купила драгоценные камни для изготовления украшений и везла их таким образом, чтобы не повредить, добавили в ФТС.

«Экспертиза показала, что это обработанные минералы — изумруды, аметист, кошачий глаз и цирконий», — говорится в сообщении.

В ФТС отметили, что рассматривается вопрос о возбуждении дела по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса (контрабанда стратегически важных товаров). Максимальное наказание по этой части статьи — пять лет лишения свободы.

В январе таможенники аэропорта Грозного обнаружили на шеях двух пассажирок массивные золотые цепи стоимостью 19 млн руб. Вылетавшие в Турцию женщины надели украшения на шею и «спрятали под одеждой». Цепи оказались не ювелирным украшением, а переплавленным золотом.