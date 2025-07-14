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Общество ,  
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Ученые зафиксировали крупнейшее в истории слияние черных дыр

Исследователи обнаружили самое массивное из когда-либо зарегистрированных слияний черных дыр, оно произошло за пределами Млечного пути, сообщает The Guardian.

Волны в пространстве-времени, вызванные этим событием, зафиксировали еще в ноябре 2023 года детекторами гравитационных волн LIGO в Вашингтоне и Луизиане. Ученые выяснили, что сигнал поступил с расстояния около 10 миллиардов световых лет и свидетельствует о столкновении двух черных дыр массой 103 и 137 масс Солнца соответственно. Образовавшийся в результате объект имеет массу 265 солнечных, что делает это слияние крупнейшим из зарегистрированных.

Физики из Ligo отмечают, что такие массивные черные дыры, вероятно, сформировались в результате более ранних слияний. Детекторы при этом зафиксировали так называемую фазу затухания — момент, когда образовавшаяся черная дыра «звенела» и стабилизировалась. Волны, дошедшие до Земли, вызвали колебания, в тысячи раз меньшие ширины протона.

По словам профессора Марка Ханнама из Кардиффского университета, это самые тяжелые черные дыры, зафиксированные с помощью гравитационных волн.

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Фото:Сергей Мальгавко / РИА Новости

В феврале 2025 года международная команда ученых во главе обнаружила самую яркую и рекордно быстро растущую сверхмассивную черную дыру.

Она оказалась массивнее Солнца в 17 млрд раз и ежедневно поглощает примерно столько же материи, сколько содержится в самой звезде. Материя, притягиваемая к черной дыре, излучает очень много энергии.

В ближайшее время исследователи планируют впервые напрямую измерить массу черной дыры и проследить за ее вращением вокруг своей оси при помощи прибора GRAVITY+. Это поможет проанализировать, как соотносятся друг с другом масса сверхмассивных черных дыр и яркость их свечения.

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Полина Дуганова
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