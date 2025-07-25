В Литве ответили на «невыносимое» засилье русского языка в Вильнюсе
Рост употребления русского языка жителями и гостями Вильнюса связан с наплывом беженцев с Украины, мигрантов из Центральной Азии и других стран, но многие граждане Литвы также изъясняются на русском языке ради удобства. Об этом заявил директор департамента по делам национальных меньшинств Дайнюс Бабилас.
«С приездом военных беженцев с Украины, мигрантов из Центральной Азии и других стран мы слышим больше русского языка в общественных местах. Среди говорящих — граждане Литвы русской национальности, в том числе староверы, живущие здесь поколениями, иностранцы, обосновавшиеся в стране, а также туристы, приехавшие всего на несколько недель», — сказал чиновник.
Бабилас объяснил, что многие из вышеупомянутых лиц выбирают русский, так как «в данный момент им удобнее общаться на родном языке». При этом они могут владеть и литовским.
В департаменте по делам национальных меньшинств уточнили, что отреагировали «в ответ на недавние заявления представителей общества и СМИ по поводу использования русского языка в общественных местах».
Ранее в июле литовский журналист Эдмундас Якилайтис опубликовал в своих соцсетях пост: «Русского языка в Вильнюсе невыносимо много».
В департаменте же подчеркнули, что выступают решительно против «общественного противостояния и дискриминации любой национальной группы».
В Литве давно обсуждают учащение случаев употребления разговорного русского в столице. Так, в январе педиатр Индре Плештите-Алмине сообщила в социальных сетях, что больше не будет проводить консультации по-русски, за исключением случаев, когда помощь требуется недавно прибывшим в Литву украинцам. Она подчеркнула, что такие услуги будет предоставлять только при наличии квалифицированного переводчика, которого должен нанимать и оплачивать сам пациент.
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