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Бизнес ,  
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Kia отзывает почти 80 тыс. кроссоверов Sportage в России

Kia отзывает почти 80 тыс. Sportage в России «для лучшей защиты цепи»
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Официальный представитель южнокорейской марки Kia на российском рынке — «Киа Россия и СНГ» — отзывает почти 80 тыс. кроссоверов Kia Sportage (Sle), сообщил Росстандарт.

Речь об автомобилях, произведенных на заводе Kia Slovakia.

«Отзыву подлежат 79,884 тыс. автомобилей Kia Sportage (Sle), реализованных в период с 2010 по 2015 год с VIN-кодами согласно приложению» — добавили в ведомстве.

Причиной отзыва назвали необходимость замены мультипредохранителя блока HECU «для лучшей защиты цепи».

«На всех транспортных средствах будет проведена замена мультипредохранителя блока HECU и крышки блока предохранителей» — уточнили в Росстандарте.

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Фото:Liu Yanan / XinHua / Global Look Press

Представители компании свяжутся с владельцами автомобилей, подлежащих отзыву, и попросят пригнать машину в ближайший дилерский центр Kia. Впрочем, автомобилисты могут не дожидаться уведомления от уполномоченного дилера и самостоятельно сопоставить VIN-код с опубликованным на сайте Росстандарта перечнем. После этого следует связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

В начале июня Kia объявила, что отзывает 55 350 автомобилей в России из-за риска короткого замыкания на печатной плате гидравлического электронного блока управления в моторном отсеке. Речь шла о Kia Sorento (XM), Soul (AM), Cerato (TD), реализованных с 2010 по 2016 год. Планировалось заменить на машинах два предохранителя и наклейку корректных стикеров на крышке их блока.

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2 июня Росстандарт сообщил, что «Киа Россия и СНГ», которая является официальным представителем Kia в России, отзывает 55 350 автомобилей из-за риска короткого замыкания на печатной плате гидравлического электронного блока управления, который расположен в моторном отсеке.

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