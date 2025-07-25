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В Череповце задержали мужчину, продавшего данные 27 000 россиян украинцам

В Череповце задержали мужчину, продавшего данные 27 000 россиян украинцам
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Руководитель call-центра, который продал украинским мошенникам персональные данные более 27 тыс. россиян, был задержан в Череповце сотрудниками УБК МВД, вологодскими оперативниками и ФСБ, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, злоумышленник возглавлял центр, обслуживавший МФЦ, медицинские учреждения, коммунальные службы и другие организации.

Подозреваемый нашел на закрытых интернет-ресурсах объявление о покупке данных и предложил схему мошенничества с использованием информации о звонках граждан. По версии следствия, через доступ к корпоративной сети он копировал сведения об обращениях и продавал их за криптовалюту.

В ходе обысков изъяли компьютеры, телефоны и носители информации. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272.1 УК России (неправомерное распространение компьютерной информации). Подозреваемый арестован, устанавливаются все эпизоды его деятельности.

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Фото:МВД России

В сентябре 2024 года ФСБ России пресекла деятельность преступной группировки в Дагестане, действовавшей по заказу украинских call-центров. В ходе совместной операции с МВД республики были задержаны пять подозреваемых, использовавших многоканальные телефонные номера, оформленные на подставных лиц, для мошеннических звонков.

По данным ведомства, злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов, спецслужб и банков, убеждая граждан в угрозе уголовного преследования или финансовых потерь с целью хищения денег. Предварительный ущерб оценивался более чем в 100 млн руб.

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Теги
Александр Рекун
Череповец ФСБ МВД личные данные продажа правонарушение уголовное дело
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