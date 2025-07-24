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Турция выдала России мошенника, похитившего у дольщиков ₽600 млн

Фото: МВД России
Фото: МВД России

Из Турции депортировали гражданина России, находившегося в международном розыске за махинации в жилищном строительстве. Его передали сотрудникам национального центрального бюро Интерпола МВД России, сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в 2012–2017 годах мужчина, пользуясь служебным положением, организовал преступную группу, которая занималась хищением средств, собранных с дольщиков на строительство жилых домов в Москве, Волгограде и других регионах страны. В результате участники долевого строительства лишились жилья, а злоумышленники присвоили около 600 млн руб.

В 2017 году против мужчины возбудили дело о злоупотреблении полномочиями, присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере и отмывании денежных средств в особо крупном размере в составе группы — ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 174.1 УК.

После этого мужчина уехал из России, ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу и объявили в международный розыск.

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Виталий&nbsp;Пырлог

В мае 2025 года из Таиланда депортировали россиянина, который находился в международном розыске по обвинению в сексуальном насилии с угрозой убийства.

По данным следствия, в 2023 году мужчина совершил «насильственные действия сексуального характера, сопряженные с угрозой убийства» в башкирском городе Стерлитамаке.

Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 132 Уголовного кодекса России, но обвиняемый сбежал из страны.

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Теги
Александра Озерова
МВД Интерпол Турция депортация махинации Россия
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