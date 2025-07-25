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Политика ,  
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Баку выдал Ташкенту гражданина Узбекистана, который оскорбил президента

Баку выдал разыскиваемого за оскорбление Мирзиеёва гражданина Узбекистана
Шавкат Мирзиеев
Шавкат Мирзиеев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Генеральная прокуратура Азербайджана выдала правоохранительным органам Узбекистана мужчину, который был объявлен в международный розыск за «унижение чести президента» страны Шавката Мирзиеева, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. По ее данным, 43 летний Юсупов был арестован в Баку за несколько месяцев до этого — в апреле 2025 года.

«Он был передан уполномоченному органу республики Узбекистан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции» — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что гражданина Узбекистана экстрадировали в соответствии с Конвенцией «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 7 октября 2002 года.

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Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Весной 2021 года в Уголовный кодекс Узбекистана была введена поправка, которая установила ответственность за публичное оскорбление или клевету в отношении президента страны с использованием сетей телекоммуникаций или интернета. Наказание по этой статье — исправительные работы до 3 лет или ограничение свободы от 2 до 5 лет либо лишение свободы до 5 лет.

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Теги
Денис Малышев
Азербайджан Ташкент экстрадиция Узбекистан Шавкат Мирзиёев
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