Депутат Верховной рады от партии Вакарчука разбился на мотоцикле

ДТП произошло в Ивано-Франковской области. Депутат, который находился за рулем Harley-Davidson, не справился с управлением и столкнулся с трактором

Ярослав Рущишин (Фото: Верховная Рада Украины)

Украинский депутат от партии «Голос» Ярослав Рущишин погиб в ДТП в Ивано-Франковской области, сообщает «Гал-Iнфо».

По информации издания, ДТП произошло вечером 24 июля на дороге вблизи села Бабухов в Ивано-Франковской области. Депутат находился за рулем мотоцикла Harley-Davidson, не справился с управлением и столкнулся с трактором. Рущишин умер во время госпитализации.

Рущишин был народным депутатом от партии «Голос», секретарем комитета Верховной рады по вопросам экономического развития.

«Голос» — украинская политическая партия, созданная в мае 2019 года.

Основатель — известный украинский музыкант, лидер группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук. Партия позиционирует себя как либерально-центристская, проевропейская, с акцентом на антикоррупционные реформы и обновление политической элиты.

Рущишин родился в октябре 1967 года во Львове. Он был избран народным депутатом в июле 2019 года по мажоритарному округу в его родном городе. С 2019 по 2021 год он возглавлял Львовскую областную организацию одноименной партии. Кроме того, Рущишин был почетным сенатором Украинского католического университета и соучредителем Львовской бизнес-школы LvBS.

Рущишин много лет вел активную политико-социальную жизнь. Так, в 1990 году он стал одним из организаторов студенческого протеста в Киеве — «Революции на граните».

Он также продюсировал ряд украинских музыкальных групп, в том числе ранние проекты «Океана Эльзы» и певицы Русланы, стал сооснователем культурного объединения «Дзиґа» во Львове — центра искусства, галереи, театра и концертного пространства.