Губернатор заявил о самой массированной атаке дронов на Ставрополье

Минувшей ночью Ставропольский край подвергся самой массированной атаке беспилотников, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

«Сегодня с 2:30 мск до 06:00 мск над Невинномысском было сбито, по оперативным данным, 37 беспилотников. Это была самая массированная атака на Ставропольский край», — написал он.

По словам губернатора, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Ранее об атаке беспилотников сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, из-за падений обломков дронов загорелась трава во дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района, пожары были потушены.

Также взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и в селе Песчанокопское. Кроме того, взрывом повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском.

Об отражении атаки беспилотников также сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. «Дежурными силами ПВО на территории двух районов на западе Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотников», — написал он в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

На фоне угрозы атаки беспилотников ночью приостанавливали работу аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Тамбова.