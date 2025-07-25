В Краснодарском крае обломки дронов упали на жилые дома
Фрагменты дронов повредили стекла в домах в Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края, сообщил региональный оперативный штаб.
В станице Курчанской Темрюкского района обломки беспилотника выбили окна в двух домах. В Славянске-на-Кубани в одном из частных домов в результате падения обломков повреждены два окна.
По предварительной информации, пострадавших в обоих случаях нет. Возгорания также зафиксировано не было.
В ночь на 24 июля силы ПВО сбили 39 украинских беспилотников, из них семь — над территорией Краснодарского края. В результате в результате налета дронов на Сочи погибли два человека, 13 пострадали.
Кроме падения обломков беспилотников в Сочи, на федеральной территории «Сириус» на ул. Таврическая в результате атаки беспилотников произошло попадание по нефтебазе.
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