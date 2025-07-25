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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп подписал закон о сокращении расходов на иностранную помощь

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Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп подписал закон о сокращении государственных расходов на иностранную помощь и финансирование общественных вещательных компаний NPR и PBS на общую сумму $9 млрд, сообщает CBS News.

На прошлой неделе законопроект одобрил Конгресс США.

Согласно документу, в федеральный бюджет вернутся $7,9 млрд, выделенные Госдепартаменту на функционирование Агентства США по международному развитию (USAID), а также $1,1 млрд, направленные американской Корпорации общественного вещания. Эта сумма практически полностью соответствует двухлетнему бюджету корпорации, через которую NPR и PBS получают финансирование.

NPR объединяет 797 радиостанций США, PBS — 354 некоммерческих телестанций.

Как отмечает CBS News, хотя все, кроме двух республиканских сенаторов, в конечном итоге поддержали окончательное принятие законопроекта, некоторые законодатели заявили, что сделали это с оговорками, потому, что не получили от администрации президента детальной информации о том, как сокращения отразятся на конкретных программах.

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Двумя основными пунктами разногласий стали финансирование глобальной программы по профилактике СПИДа и поддержка теле- и радиостанций в отдаленных и сельских районах, которые играют критически важную роль в передаче экстренных оповещений и другой информации для жителей.

В окончательной версии закона были отменены сокращения на $400 млн для Чрезвычайного плана президента по борьбе со СПИДом (President's Emergency Plan for AIDS Relief). Кроме того, в Белом доме пообещали найти дополнительное финансирование для радио- и телестанций в сельской местности.

В апреле газета The New York Times и Bloomberg сообщили о планах сократить штат Госдепартамента США. В частности планируется ликвидировать ряд подразделений и должностей, включая бюро, курирующие вопросы прав человека и международных организаций, а также критерии найма дипломатов. Изменения Госдеп должен будет реализовать до 1 октября.

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Дональд Трамп законы USAID общественное телевидение
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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