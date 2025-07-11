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Политика ,  
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Госдеп предупредил своих сотрудников о грядущих массовых сокращениях

Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: John McDonnell / Getty Images)

Госдепартамент США уведомил своих сотрудников о намерении уволить сотни из них «в ближайшие дни» сообщает FT. Такие действия стали возможны после решения Верховного суда, который разрешил администрации президента Дональда Трампа приступить к массовым сокращениям в федеральных ведомствах, отмечает издание.

Согласно плану, представленному госсекретарем Марко Рубио в апреле, сокращения затронут около 15% сотрудников ведомства.

План сокращений призван сделать Госдеп «актуальным», «эффективным и быстрым», заявила в четверг представитель департамента Тэмми Брюс.

«Когда что-то становится слишком громоздким для работы, слишком бюрократизированным, чтобы нормально функционировать, необходимы изменения», — сказала она.

Представители Госдепартамента отказались назвать точное число сотрудников, которые потеряют работу, или сроки проведения сокращений. В начале этого года департамент уведомил конгресс, что сокращения затронут около 1800 человек, в дополнение к почти тысяче других, которые решили уйти добровольно, пишет FT.

Высокопоставленный представитель департамента в четверг заявил, что предстоящие сокращения не затронут сотрудников дипломатической службы, работающих за рубежом.

«Сейчас у нас нет таких планов. Госсекретарь хочет двигаться шаг за шагом, и сейчас мы рассматриваем нашу деятельность внутри страны», — сказал чиновник.

Politico узнало об увольнении оставшихся сотрудников «Голоса Америки»
Политика
Фото:Martin Divisek / EPA / ТАСС

Также в Госдепартаменте заявили, что увольнения затронут даже тех сотрудников, которые обладают индивидуальными заслугами, в том числе знают важные иностранные языки. Вместо этого департамент будет принимать решение на основе того, какие функции и отделы ведомства не соответствуют повестке президента Трампа.

В апреле The New York Times и Bloomberg сообщили о приказе Белого дома, который предполагает радикальное сокращение и реструктуризацию Госдепартамента. По информации изданий, Госдеп должен будет реализовать изменения до 1 октября.

В частности, проект предполагает ликвидацию региональных бюро. Кроме того, будет закрыт ряд других подразделений, включая бюро международных организаций, а также бюро, курирующие вопросы демократии, прав человека, беженцев и миграции.

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Евгений Вахляев
Госдепартамент США Марко Рубио США сокращения
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