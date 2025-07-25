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Путин призвал пресекать попытки вмешательства во внутренние дела России

Любые попытки вмешательства извне во внутренние дела России необходимо пресекать, защищая при этом суверенитет страны и традиционные ценности, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к сотрудникам следственных органов России по случаю их профессионального праздника. Оно опубликовано на сайте Кремля.

«Необходимо жестко пресекать информационные диверсии и провокации, любые попытки вмешательства извне в наши внутренние дела. Суверенитет России, традиционные ценности, межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надежно защищены», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что сотрудникам органов следствия важно грамотно и оперативно координировать деятельность с другими подразделениями и ведомствами с учетом актуальных вызовов. Также президент указал на необходимость оперативно разоблачать теневые финансовые махинации, изощренные схемы мошенничества, в частности, против пожилых граждан и членов семей участников военной операции на Украине.

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Андрей Костин, Владимир Путин и&nbsp;Андрей Пучков (слева направо)&nbsp;

День сотрудника органов следствия ежегодно отмечается 25 июля начиная с 2014 года. В прошлом году в видеообращении Путин подчеркнул важность совершенствования методов расследования, внедрения передовых подходов и цифровых решений, которые позволяют не только раскрывать, но и предотвращать преступления.

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