Путин встретился с Костиным и оценил вклад ВТБ в судостроение

Андрей Костин, Владимир Путин и Андрей Пучков (слева направо) (Фото: news_kremlin / Telegram)

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой ВТБ Андреем Костиным и генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации Андреем Пучковым. Расшифровку встречи пресс-служба Кремля опубликовала на сайте.

По словам Костина, компании удалось стабилизировать финансовое положение и впервые за несколько лет выйти на прибыль. Он отметил, что по итогам 2025 года планируется сдать более 50 военных и гражданских судов — это рекордный показатель за всю историю ОСК.

Также ведется работа по модернизации производственных мощностей, включая машиностроение и морское приборостроение. Костин сообщил, в частности, о передаче первого круизного судна класса «река — море» нового поколения, построенного в Нижнем Новгороде. Судно рассчитано на 176 пассажиров и, по его словам, должно заменить теплоходы времен ГДР.

В рамках гособоронзаказа продолжены работы по атомным подводным лодкам. В марте состоялась выкатка подлодки «Пермь», а крейсер «Нахимов» завершает ремонт и готовится к выходу на испытания. Костин выразил надежду, что вскоре корабль войдет в боевой состав ВМФ России.

«Судя по всему, не зря я в свое время попросил ВТБ подключиться к работе Объединенной судостроительной корпорации», — сказал Путин.

Ранее Путин принял участие в церемонии поднятия флага над атомной подлодкой «Князь Пожарский» в Северодвинске. Судно спустили на воду в феврале 2024 года.

На церемонии главу государства сопровождали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и помощник президента Алексей Дюмин.