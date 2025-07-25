Движение по Крымскому мосту перекрыли
На Крымском мосту временно перекрыли движение для автотранспорта, сообщил информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.
Уведомление появилось в телеграм-канале в 0:49 мск.
Крымский мост периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак беспилотников ВСУ на полуостров. Ранее, 23 июля, движение по Крымскому мосту было приостановлено около трех часов.
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