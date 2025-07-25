Движение по Крымскому мосту перекрыли

На Крымском мосту временно перекрыли движение для автотранспорта, сообщил информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Уведомление появилось в телеграм-канале в 0:49 мск.

Крымский мост периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак беспилотников ВСУ на полуостров. Ранее, 23 июля, движение по Крымскому мосту было приостановлено около трех часов.