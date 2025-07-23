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Политика ,  
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На Крымском мосту перекрыли движение транспорта

На Крымском мосту временно перекрыли движения для автотранспорта, сообщает информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Уведомление появилось в телеграм-канале в 22:53 мск.

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Фото:Сергей Коровайный / Reuters

Крымский мост периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак дронов ВСУ по территории Крыма. Ранее, 17 июля, движение по Крымскому мосту приостанавливали менее чем на час.

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Полина Харчевникова
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