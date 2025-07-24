Суд арестовал троих полицейских по делу о получении взяток от Baza

Александр Селиванов (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Замоскворецкий суд Москвы арестовал троих задержанных полицейских по уголовному делу о получении взяток от сотрудников телеграм-канала Baza за предоставление информации, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

На один месяц и 27 суток заключены под стражу начальник дежурной части УМВД России по Краснодару Александр Аблаев, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергей Ковалев и старший оперуполномоченный УМВД России по Белгороду Александр Селиванов.

Всем им предъявлено обвинение по п. «е» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 290 (получение взятки) Уголовного кодекса.

Как пишет Baza, Селиванов признал вину. На момент заседания он уже не являлся действующим сотрудником полиции — по его словам, 22 июля он был уволен. В материалах дела упоминается шесть эпизодов: три по статье о превышении полномочий и три — о взятке на общую сумму 137 тыс. руб. Селиванов просил не избирать меру пресечения в виде заключения под стражу, ссылаясь на наличие малолетнего ребенка и рабочие смены жены, однако суд оставил его под арестом.

Ранее были арестованы главный редактор телеграм-канала Глеб Трифонов и продюсер Татьяна Лукьянова. Их обвиняют по ч. 4 ст. 291 УК (дача взятки в крупном размере группой лиц). Также 22 июля в офисе Baza прошли обыски, связанные с делом о превышении полномочий сотрудниками полиции из-за передачи информации.

Гендиректор телеграм-канала Анатолий Сулейманов отвергал претензии, что Baza покупала «сливы» у силовиков. По его словам, канал регулярно общается с ними, но «так же, как и все журналисты».