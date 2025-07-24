Путин принял участие в поднятии флага над атомоходом «Князь Пожарский»
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага над атомной подлодкой «Князь Пожарский» в Северодвинске, сообщает пресс-служба Кремля.
Президент произнес вступительную речь, выслушал краткие доклады и дал разрешение на подъем флага.
«Товарищи моряки, поздравляю вас с первым поднятием военно-морского флага», — обратился Путин к морякам, ему ответили троекратным «ура».
На церемонии главу государства сопровождали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и помощник президента Алексей Дюмин.
Атомный ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский» проекта 955А — восьмой в серии атомоходов «Борей/Борей-А». Каждый из кораблей этой серии несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».
В составе ВМФ уже есть несколько атомных подводных крейсеров проекта 955 «Борей»: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах», «Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III».
«Князя Пожарского» спустили на воду в феврале 2024 года.
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