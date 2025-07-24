Задержаны пилоты пролетевшего над пляжем Ладожского озера самолета
Силовики задержали пилотов воздушного судна, пролетевшего над пляжем Ладожского озера, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
В задержании участвовали сотрудники ОМОН «Балтика» (подразделение Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, специализирующееся на обеспечении правопорядка на транспорте) вместе с Ленинградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Подробностей о задержанных в ведомстве не привели. На опубликованных следствием кадрах запечатлен мужчина, который принес извинения и заявил, что впредь не допустит подобных случаев. «В составе экипажа допустил полет на предельно малой высоте, необдуманно приветствовали людей крыльями, подвергли их опасности и достаточно сильному испугу», — сказал задержанный.
Полет состоялся вечером 12 июля над пляжем Ладожского озера в районе деревни Коккорево Ленинградской области. Самолет пролетел над головами отдыхающих. Росавиация заявила, что своими действиями экипаж ТР-301 нарушил федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации России», и начала проверку
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