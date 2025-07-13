Росавиация начала проверку из-за самолета над пляжем Ладожского озера

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Из-за самолета, пролетевшего над пляжем Ладожского озера в Ленинградской области, начали проверку, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Речь идет о частном самолете ТР-301. Предварительно, 12 июля после взлета в 17:31 мск с посадочной площадки Щеглово самолет летал над береговой чертой озера в районе деревни Коккорево во Всеволожском районе.

На видеокадрах инцидента видно, что самолет пролетел над пляжем на малой высоте, прямо над отдыхающими.

«В действиях экипажа ТР-301 просматривается нарушение федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации России» <...> Это неприемлемо!» — написал он в своем телеграм-канале.

Проверку также организовала Северо-Западная транспортная прокуратура. Предварительно, легкомоторный самолет пролетел над пляжем дважды. «Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении ведомства.

Телеканал «78.ru» со ссылкой на очевидцев также сообщает, что самолет пролетел над пляжем два раза — в одну и в другую сторону. По их словам, отдыхающие замечают это уже не в первый раз, самолет также пролетал и в прошлые выходные.