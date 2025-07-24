Суд в Москве отправил в СИЗО министра имущества Челябинской области

Эльдар Белоусов (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Басманный районный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова, передает корреспондент РБК из зала суда.



Белоусова отправили в СИЗО до 22 сентября. Его задержали вместе с действующим управделами губернатора и правительства Романом Менжинским, которого сегодня также отправили под арест. Оба проходят по делу об организации незаконного строительства оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора. Следствие полагает, что бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов, действуя в сговоре с другими фигурантами дела, превысил должностные полномочия (п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.

Так, работы, связанные с оздоровительным комплексом, велись через аффилированную строительную компанию. Ее директору подозреваемые давали указания. Стоимость же объекта, как утверждается, превысила 50 млн руб. По версии следствия, фигуранты обеспечили формальный документооборот, который позволил скрыть характер и объемы фактических работ. Они, таким образом, пытались легализовать свои действия.



В момент задержания Богашов занимал пост заместителя директора департамента в центральном офисе ПАО «НОВАТЭК» в Москве. Его незадолго до ареста Белоусова тоже отправили под арест. Басманный районный суд заключил Богашова под стражу до 22 сентября.

Что известно о фигурантах дела Александру Богашову 35 лет. Он начал работать в Челябинской области в 2019 году. Сначала был министром имущества областного правительства, а с июля 2022-го до сентября 2024 года был заместителем губернатора Алексея Текслера. Из области он вернулся в Москву на пост замруководителя одного из департаментов ПАО «НОВАТЭК». Эльдару Белоусову 37 лет. В ноябре 2020 года он был назначен заместителем министра имущества Челябинской области. В декабре 2022 года занял пост министра имущества региона. Роману Менжинскому 53 года. В должности управделами губернатора и правительства он работает с июля 2020 года. До переезда в Челябинск работал в Кольской горно-металлургической компании и в организациях, подведомственных Минэнерго.