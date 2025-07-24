Литва заявила о готовности принять больше войск США и НАТО

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Литва готова принять дополнительные силы США и НАТО, заявил главнокомандующий вооруженными силами страны генерал Раймундас Вайкшнорас. По его словам, которые опубликованы на сайте армии страны, необходимая модернизация инфраструктуры завершена, что позволяет разместить больше союзных войск.

«Мы сделали всю необходимую модернизацию инфраструктуры — теперь мы можем принять еще больше войск союзников. <...> Как принимающая страна мы делаем все возможное, чтобы союзники чувствовали себя здесь готовыми», — заявил генерал.

Он отметил, что все рода войск Литвы — сухопутные, воздушные и морские — участвуют в учениях и операциях НАТО. В частности, военно-морские силы задействованы в операции Baltic Sentry по защите критической морской инфраструктуры.

В литовском Минобороны в преддверии визита министров обороны стран Балтии в Вашингтон также напомнили о значимости американского контингента для страны.

«Литва придает большое значение присутствию Вооруженных сил США в нашей стране и регионе как краеугольному камню безопасности. Мы ценим не только их присутствие, но и активное сотрудничество», — заявила министр обороны Довиле Шакалене.



Как отмечается в пресс-релизе, в ближайшем оборонном бюджете предусмотрено увеличение военных расходов до 5,25% ВВП. Также ведутся инвестиции в развитие боевых возможностей, инфраструктуры.



Оборонные закупки Литвы, отметила министр, на 20% связаны с контрактами с американскими компаниями. «Это больше, чем просто безопасность, это выражение стратегического партнерства», — подчеркнула Шакалене.

В 2022 году Прибалтика начала вести переговоры об увеличении численности контингентов стран НАТО на своей территории. Премьер Эстонии Кая Каллас объяснила это решение угрозой со стороны России. К июлю 2023 года НАТО развернуло восемь боевых групп, в том числе на территории стран Балтии: в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Словакии.

В январе 2024 года министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы договорились построить «линию обороны» на своих восточных границах.

Зимой 2025 года посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Швеция готовится к переброске войск в Прибалтику — страна укрепляет военное присутствие на острове Готланд из-за российской военно-морской базы в Балтийске.