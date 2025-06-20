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Экс-главу комиссии Интерпола задержали в ОАЭ по подозрению в коррупции

Экс-главу комиссии Интерпола Пырлога задержали в ОАЭ по подозрению в коррупции
Виталий&nbsp;Пырлог
Виталий Пырлог (Фото: Служба безопасности и разведки Республики Молдова)

Бывшего министра юстиции и экс-главу Службы информации и безопасности Молдавии Виталия Пырлога задержали в ОАЭ по запросу Франции, его обвиняют в подделке документов и трансграничной коррупции. Об этом сообщает Министерство внутренних дел ОАЭ в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). 

Согласно расследованию Bloomberg, Пырлог занимал должность председателя Комиссии контроля за файлами Интерпола. На этом посту он помогал преступникам избавиться от международного розыска, оформляя им фиктивный статус беженца в Молдавии. Пырлог пользовался созданной им же «лазейкой», благодаря которой «красные уведомления» в базе Интерпола автоматически приостанавливаются, если объявленный в розыск человек получает статус беженца.

«Красное уведомление» — это международный запрос на арест лица, разыскиваемого для экстрадиции или судебного разбирательства. Оно не является международным ордером на арест, но информирует правоохранительные органы стран-членов Интерпола о необходимости найти и временно задержать разыскиваемого.

По данным издания, за полгода бывший министр юстиции помог 26 международным преступникам получить фиктивные беженства. За это Пырлог и его предполагаемые сообщники получили миллионы долларов.

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Фото:Interpol

Интерпол — это международная организация, которая помогает странам ловить преступников по всему миру и организует их сотрудничество в борьбе с преступностью. В ней участвуют 196 стран мира.

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Александра Озерова
Интерпол ОАЭ задержание Франция коррупция мошенничество Молдавия
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