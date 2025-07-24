В МВД сообщили о проверке взрыва на дороге в Люберцах
Полиция Подмосковья приступила к проверке взрыва на улице Владлена Татарского в Люберцах, сообщили РБК в пресс-службе областного МВД.
«Сотрудники подмосковной полиции проводят проверку по данному факту. По результатам будет принято решение. Заявления не поступало», — говорится в ответе ведомства.
В МВД также уточнили, что видео, на котором «было задействовано пиротехническое изделие и произошел хлопок», обнаружили в Сети.
Взрыв произошел на улице Владлена Татарского в ЖК «Томилино парк» в Люберцах. На кадры попали неизвестные на черной иномарке, которые выкинули с пассажирского сидения предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. После раздался хлопок и появился дым. У машин рядом сработала сигнализация.
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