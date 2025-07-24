В Люберцах неизвестные устроили взрыв на улице

В ЖК «Томилино парк» в подмосковных Люберцах произошел взрыв на улице Владлена Татарского, момент происшествия попал на камеры, пишет издание «Вести Московского региона».

Неизвестные на черной иномарке выкинули с пассажирского сидения предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Через несколько секунд прогремел взрыв.

По данным телеграм-канала Shot, инцидент произошел около 01:45 мск. От громкого взрыва сработали сигнализации у машин. На месте происшествия появился дым.

В июле сотрудники ФСБ задержали в Воронеже россиянина, который планировал устроить диверсию на одном из объектов энергетической инфраструктуры Воронежской области. По информации спецслужбы, мужчина также собирал и передавал украинской разведке сведения о средствах противовоздушной обороны, расположенных на территории региона.

При задержании у мужчины изъяли самодельное взрывное устройство и средства связи. Следователи возбудили уголовное дело, суд заключил фигуранта под стражу.