В Люберцах неизвестные устроили взрыв на улице
В ЖК «Томилино парк» в подмосковных Люберцах произошел взрыв на улице Владлена Татарского, момент происшествия попал на камеры, пишет издание «Вести Московского региона».
Неизвестные на черной иномарке выкинули с пассажирского сидения предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Через несколько секунд прогремел взрыв.
По данным телеграм-канала Shot, инцидент произошел около 01:45 мск. От громкого взрыва сработали сигнализации у машин. На месте происшествия появился дым.
В июле сотрудники ФСБ задержали в Воронеже россиянина, который планировал устроить диверсию на одном из объектов энергетической инфраструктуры Воронежской области. По информации спецслужбы, мужчина также собирал и передавал украинской разведке сведения о средствах противовоздушной обороны, расположенных на территории региона.
При задержании у мужчины изъяли самодельное взрывное устройство и средства связи. Следователи возбудили уголовное дело, суд заключил фигуранта под стражу.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ