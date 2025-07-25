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Общество ,  
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Россияне стали более скептически относиться к курортным романам

Уровень одобрения курортных романов россиянами снизился на 10 п.п. за 11 лет
Фото: Agung Parameswara / Getty Images
Фото: Agung Parameswara / Getty Images

Почти 18% опрошенных россиян положительно относятся к романам на стороне во время отпуска, в то время как 49% осуждают их. Это выяснилось в ходе исследования, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении РБК).

По сравнению с 2014 годом, когда проводился первый похожий опрос, одобряющих курортные романы стало меньше на 10 процентных пунктов, тогда их одобрили 28% респондентов.

Согласно результатам свежего исследования, в 2025 году курортные романы мужчины одобряют чаще женщин, а одинокие — чаще состоящих в браке.

«Одобряющих курортные романы среди мужчин в два раза больше, чем среди женщин», — говорится в исследовании.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Между тем 42% россиян уверены, что муж и жена должны отдыхать только вместе, еще 49% предпочитают совместный отдых, но допускают редкие раздельные поездки.

7% опрошенных выступают за преимущественно раздельный отдых, не отрицая совместные путешествия время от времени. Только 2% считают, что супругам полезно отдыхать исключительно порознь.

«Сторонники исключительно раздельного отдыха не видят ничего предосудительного в отпускной любовной интрижке почти в четыре раза чаще, чем те, кто предпочитает проводить отпуск исключительно со второй половиной», — отмечают авторы исследования.

Опрос SuperJob был проведен с 13 по 16 июля в 470 населенных пунктах. Размер выборки составил 2500 респондентов старше 18 лет. Это представители экономически активного населения из всех федеральных округов страны.

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