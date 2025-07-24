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Путин подготовил обращение к первоклассникам для нового букваря

Елена Ямпольская демонстрирует проект нового букваря
Елена Ямпольская демонстрирует проект нового букваря (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подготовил обращение к первоклассникам, которое размесят в новом издании букваря, сообщила советник главы государства Елена Ямпольская, передает ТАСС.

По ее словам, Путин согласился на предложение и уже направил соответствующий текст.

«Мне кажется, будет очень хорошо, если каждый ребенок, пришедший в школу, увидит, что с этим замечательным днем его поздравляет не только семья, не только учителя, но и президент России», — отметила Ямпольская.

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Макет будущего букваря из единой государственной линейки учебников Путину показали еще в начале июня. Тогда Ямпольская сказала, что «такого красивого букваря у нас не было давно».

Тогда же она попросила президента написать обращение к первокласснику для первой страницы будущего учебника.

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